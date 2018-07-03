موقع التنسيق يستقبل طلبات حجز اختبارات القدرات إلكترونيا.. اليوم

وائل ربيعى

يستقبل موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، طلبات الطلاب الراغبين فى حجز اختبارات القدرات اليوم الثلاثاء، عن طريق التنسيق الإلكترونى للراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات التى تجرى بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإليكترونى، على أن يستمر التسجيل لأداء الاختبار بالكليات حتى يوم الإثنين 23 يوليو الجارى.

وتشمل كليات القدرات: كليات التربية الرياضية. شعبتى التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة). كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان ـ دمياط – بنها – بنى سويف ). كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية جامعة المنيا . شعبتى التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

ويتم تسجيل موعد اختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت لاختيار الكليات التى يرغب الطالب فى أداء الاختبار بها على الموقع الإلكترونى للتنسيق.