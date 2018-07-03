موجز 6.. مدبولى من البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة حول برنامجها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، برنامج الحكومة على مجلس النواب اليوم الثلاثاء وألقى كلمة جاء نصها "فى البداية أود أن أعبر عن سعادتى لوجودى بينكم اليوم إرساءً لقواعد دستورية عظيمة تحتم على كل حكومة جديدة أن تقدم برنامجها أمام نواب الشعب لتكون مسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج فى حالة إقرار المجلس الموقر له بإذن الله.

تضمن برنامج الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، "مصر تنطلق " ، شرحا مفصلا لتطوير قطاعى التعليم ما قبل الجامعى والصحة وذلك بعد زيادة مخصصات الإنفاق في الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019.

مع تحسن الأوضاع الأمنية فى مصر، خففت وزارة الخارجية اليابانية مستوى "معلومات سلامة السفر إلى الخارج" الخاصة بمصر.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزاراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الاضافة والسن المقرر لإضافه المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل على أن يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، البيان رقم 25 للقيادة العامة عّن العملية الشاملة سيناء 2018، والذى يتضمن نتائج العمليات فى الفترة السابقة.

بيانات وأرقام مبشرة حملها بيان الحكومة، والذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى اليوم أمام البرلمان، هذه الأرقام لها دلالات مبشرة بأن المواطن سوف يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى خلال وقت قريب، بعد انتهاء الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تتبناه الحكومة من منتصف عام 2016.

أسقطت النقابة العامة للمحامين، قيد محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ضمن 26 ألف محام، من جداول المشتغلين بالنقابة وذلك لسفره خارج البلاد وعدم مزاولته المهنة و عدم سداد الاشتراكات السنوية.

يقدم "اليوم السابع"، أهم ما يحتاج طالب الثانوية العامة معرفته عن اختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام، إذ يتم حجز هذه الاختبارات إلكترونيا بداية من الثلاثاء 3 يوليو الجارى وحتى 23 من نفس الشهر، وتشمل هذه الكليات كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية والموسيقية والرياضية.

أشاد ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، باستمرار تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر خلال 2018، مؤكدًا على أن الالتزام القوى بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى بشكل عام عاملان أساسيان فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى.

تحت شعار "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم 28 يوليو المقبل، أول منتدى للمصريين المغتربين الذين يقضون إجازتهم فى مصر.

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة الصادر بتوقيع عقوبة "اللوم" على الدكتور هبة قطب، أستاذة الطب الشرعى بالجامعة.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن هيئة الأوراق المالية والسلع أمرت، اليوم الثلاثاء، بتحديد وتجميد حسابات وأصول تسعة أشخاص وكيانات إيرانية تدرجهم الإمارات على قائمة الإرهاب.

«زوبعة على الكورنيش» خرجت ولم تعد.. ولوحة «ذات العيون الخضراء» ليست مزورة.. لوحة «ذات المنديل الأخضر» موجودة فى الفاتيكان.. و«الكتالوج المسبب»: «الفتاة الإسبانية» معروضة فى متحف محمود سعيد خطأ

أعلن رئيس اتحاد أصحاب مصانع الدقيق فى تركيا أرين كونهان أولوصوى أن سعر رغيف الخبز سيزيد خلال الفترة المقبلة .

وافق النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى على الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالى خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارى، وفقا لتقارير الصحف الإيطالية والإسبانية، الصادرة اليوم الثلاثاء.

يبدأ السويسرى الن جروس المدير الفنى الجديد للزمالك مهام عمله اليوم عقب انتهاء المؤتمر الصحفى الذى عقده مسئولى النادى برئاسة مرتضى منصور، لتقديم الجهاز الفنى الجديد لوسائل الإعلام وتوجيه الشكر للثنائى خالد جلال المدير الفنى السابق ومساعده نبيل محمود بعد انتهاء مهام عملهم مع الفريق حاليا، خاصة أن جروس استقدم خمس مساعدين له من سويسرا ولا يوجد مساعدين له من أبناء الزمالك سوى أمير عزمى.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التعاقد مع السويسرى جروس مديرا فنيا للفريق الكروى خلال الموسم المقبل، ليقوده خلال فترة الإعداد بمعسكر ألمانيا.