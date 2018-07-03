موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. مقتل 3 إرهابيين وتدمير 285 وكرا تكفيريا بالعملية سيناء 2018

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام البرلمان و.. مقتل 3 إرهابيين وتدمير 285 وكرا تكفيريا بالعملية سيناء 2018 وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

رئيس الوزراء: نستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 80% بـ2022

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن من أهم النتائج المتوقعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، زيادة الإيرادات الحقيقة للموازنة العامة للدولة وتوجيهها الى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمى للحد من الاقتراض من الداخل والخارج، مشددا على التزام الحكومة خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

القوات المسلحة: مقتل 3 إرهابيين وتدمير 285 وكرا تكفيريا بالعملية سيناء 2018

أصدرت القوات المسلحة منذ قليل البيان رقم 25 حول العملية سيناء 2018، حيث أعلنت القضاء على 3 إرهابيين وتدمير 285 وكرا تكفيريا فى تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء عمليات التمشيط بوسط وشمال سيناء.

برنامج الحكومة: تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحى وإنشاء 100 مدرسة يابانية

تتبنى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" 5 أهداف رئيسية، فى مقدمتهم حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصرى، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

برنامج الحكومة: نستهدف تحقيق معدل نمو حقيقى يصل لـ8% بحلول 2021 / 2022

تتبنى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، بما يضمن تحقيق معدل نمو حقيقى يصل إلى 8% بحلول العام المالى 2021/2022، وذلك لأن النمو الاقتصادى المرتفع والمستدام يُعد السبيل لمواجهة النمو السكانى السريع وكبح جماح التضخم.

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، برنامج الحكومة على مجلس النواب اليوم الثلاثاء وألقى كلمة جاء نصها "فى البداية أود أن أعبر عن سعادتى لوجودى بينكم اليوم إرساءً لقواعد دستورية عظيمة تحتم على كل حكومة جديدة أن تقدم برنامجها أمام نواب الشعب لتكون مسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج فى حالة إقرار المجلس الموقر له بإذن الله.

ننشر نص رسالة الرئيس السيسي للبرلمان بشأن تشكيل الحكومة وعرض برنامجها

ينشر "اليوم السابع" نص الرسالة التى أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للبرلمان يخطره فيها بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وعرض برنامجها على مجلس النواب.

رئيس الحكومة: تمويل برنامج "تكافل وكرامة" يصل إلى 20 مليار جنيه سنويا

تعهد الدكتور مصطفى مبدولى، رئيس مجلس الوزراء، بالاستمرار فى برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتوحيدها فى برنامج تكافل وكرامة، مبينا ان هذا البرنامج يضم حاليا 3.5 مليون أسرة، بعدد 18 مليون مواطن، بتمويل سنوى يقارب 20 مليار جنيه، منهم 5 مليارات جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة.

استدعاء رئيس حى الساحل ومسئول الإسكان لسماع أقوالهما فى انهيار عقارين

قررت نيابة الساحل برئاسة المستشار حسن عادل استدعاء كل من رئيس حى الساحل، والمسئول عن الإسكان بالحى لسماع أقوالهما فى واقعة انهيار عقارين بالمنطقة نتيجة حفر قطعة أرض مجاورة لهما لإنشاء مبنى سكنى.

مدبولى: نعمل على تمكين الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين - صور

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التكليف الأساسى لرئيس الجمهورية للحكومة هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت ممكن، للدخول فى مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين على الأكثر.