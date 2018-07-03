مقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين فى انفجار استهدف قافلة تابعة للناتو بأفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن مسئول أفغانى أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما، فيما أصيب 3 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة استهدف قافلة تابعة لحلف شمال الأطلسى (ناتو) فى إقليم "لوجار" الواقع شرقى البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم شاه بور أحمدزاى قوله "إن الانفجار تسبب فى تدمير العربات المدرعة لحلف الناتو".

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم حركة (طالبان) مسئولية الحركة عن هذا الانفجار، مشيرا إلى أن 5 جنود أمريكيين لقوا حتفهم فيه.. بينما قال أحمدزاى "إنه ليس هناك خسائر فى صفوف قوات الناتو".