مقتل عمدة بلدة فلبينية برصاص مسلح مجهول بعد يوم من اغتيال مسئول آخر

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لقى عمدة بلدة "جنرال تينيو" الفلبينية، مصرعه، اليوم الثلاثاء، بطلقات مسلح مجهول، وذلك بعد يوم من مقتل عمدة مدينة "تاناوان" برصاص قناص.

وذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن العمدة فرديناند بوت، كان يغادر مجمع مبانى حكوميا على متن سيارة (إس يو فى)، فى مقاطعة "نويفا إيسيا" الواقعة شمال البلاد عندما قام رجل يقود دراجة نارية بإطلاق الرصاص عليه عدة مرات من مسدسه، وأشارت الشرطة الفلبينية، إلى أن المسلح لاذ بالفرار.

وكان عمدة مدينة "تاناوان" أنطونيو هايلى - البالغ من العمر 72 عاما - قد لقى مصرعه أمس الاثنين، أثناء غنائه النشيد الوطنى مع 300 موظف خلال مراسم تقليد حكام قرى أمام مئات المتفرجين.

يشار إلى أن هايلى عمدة المدينة الكائنة بولاية "باتانجاس" بجنوب البلاد عُرف بالتشهير بتجار المخدرات إذ أمر قبل عامين بتسيير المشتبهين فى مسيرة بينما يحملون لافتات كتب عليها "أنا تاجر مخدرات لا تفعلوا مثلى"، ويذكر أن بوت - البالغ من العمر 57 عاما - لم يكن على قائمة المشتبه فى صلتهم بتجارة المخدرات وذلك بحسب وكالة مكافحة المخدرات. ولم تصدر الشرطة على الفور أى تفاصيل أخرى عن مقتله.