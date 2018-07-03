مصرع 6 من القوات شبه العسكرية الباكستانية فى كمين مسلح

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لقى ستة جنود من القوات شبه العسكرية الباكستانية مصرعهم ، اليوم الإثنين ، وأُصيب جنديان فى كمين نفذته عناصر مسلحة استهدف قافلة أمنية بإقليم بلوشستان الواقع جنوب غرب باكستان.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن مسئول حكومى فى بلوشستان قوله إن القافلة كانت تقوم بدورية أمنية فى المنطقة عندما تعرضت لطلقات رصاص وقذائف من جانب المسلحين ، مؤكدا أن عمليات البحث عن منفذى الهجوم مازالت جارية.

ولم تعلن أى جهة ، حتى الآن ، مسئوليتها عن هذا الهجوم ، غير أن أصابع الإتهام تشير إلى الجماعات الإنفصالية المسلحة التى تقاتل من أجل الحصول على نصيب أكبر من الموارد التى يتمتع بها إقليم بلوشستان أو إعلان الحكم الذاتى الكامل للإقليم.