video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 6 من القوات شبه العسكرية الباكستانية فى كمين مسلح

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:10 ص
مصرع 6 من القوات شبه العسكرية الباكستانية فى كمين مسلح الجيش الباكستانى
أ ش أ
إضافة تعليق

لقى ستة جنود من القوات شبه العسكرية الباكستانية مصرعهم ، اليوم الإثنين ، وأُصيب جنديان فى كمين نفذته عناصر مسلحة استهدف قافلة أمنية بإقليم بلوشستان الواقع جنوب غرب باكستان.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن مسئول حكومى فى بلوشستان قوله إن القافلة كانت تقوم بدورية أمنية فى المنطقة عندما تعرضت لطلقات رصاص وقذائف من جانب المسلحين ، مؤكدا أن عمليات البحث عن منفذى الهجوم مازالت جارية.

ولم تعلن أى جهة ، حتى الآن ، مسئوليتها عن هذا الهجوم ، غير أن أصابع الإتهام تشير إلى الجماعات الإنفصالية المسلحة التى تقاتل من أجل الحصول على نصيب أكبر من الموارد التى يتمتع بها إقليم بلوشستان أو إعلان الحكم الذاتى الكامل للإقليم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باكستان تمدد إقامة اللاجئين الأفغان لمدة 3 أشهر أخرى

الهند ترحب بإدراج باكستان على القائمة الرمادية الدولية لمراقبة تمويل الإرهاب

الشرطة الهندية: جماعة متشددة مقرها باكستان تقتل صحفيا كشميريا

إدراج باكستان رسميا على القائمة الرمادية الدولية لمراقبة تمويل الإرهاب

الجيش الباكستانى

باكستان

أخبار باكستان




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة