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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:08 ص
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مصرع وإصابة 24 سائحا عراقيا فى حادث سير بإيران

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:00 ص
مصرع وإصابة 24 سائحا عراقيا فى حادث سير بإيران حادث سير - أرشيفية
وكالات الأنباء
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تعرض مجموعة من السائحين العراقيين فى إيران لحادث سير أمس الإثنين، أسفر عن مصرع وإصابة 24 شخص.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن "حافلة تنقل سياحا عراقيين تعرضت إلى حادث سير على الطريق الرابط بين مدينتى مشهد وأصفهان الإيرانيتين".

وأضافت وسائل الإعلام، أن "الحادث أدى إلى مصرع سبعة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة".

وتابعت،  أن "جميع السياح هم من محافظة بابل"، مشيرة إلى أن "حالة بعض المصابين حرجة".

وتحتل إيران المرتبة العاشرة فى ترتيب الدول التى تملك سجلا كبير فى حوادث السيارات، حيث يبلغ عدد القتلى سنويا ما يقارب 25224  شخصا.

 


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