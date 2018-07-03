video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك ويدنسون باحته وسط حراسة قوات الاحتلال

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:18 ص
مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك ويدنسون باحته وسط حراسة قوات الاحتلال الأقصى المبارك
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

واصل مستوطنون متطرفون صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

 

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال أغلقت  باب المغاربة الساعة الحادية عشرة صباحًا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود.

 

وذكرت دائرة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 76 متطرفًا بينهم 25 مرشدًا سياحيًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

 

وعادةً ما يتخلل الاقتحامات تقديم شروحات عن "الهيكل" المزعوم للمستوطنين، وأداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه.

 

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة عند الأبواب فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

ننشر صور زيارة الأمير وليام للمسجد الأقصى بفلسطين

المسجد الأقصى

اسرائيل

يهود

اقتحامات




لا تفوتك
العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة