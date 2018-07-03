مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك ويدنسون باحته وسط حراسة قوات الاحتلال

كتب- هاشم الفخرانى

واصل مستوطنون متطرفون صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة الحادية عشرة صباحًا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود.

وذكرت دائرة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 76 متطرفًا بينهم 25 مرشدًا سياحيًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وعادةً ما يتخلل الاقتحامات تقديم شروحات عن "الهيكل" المزعوم للمستوطنين، وأداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة عند الأبواب فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية.