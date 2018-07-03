مساعد وزير الدفاع: تكريم بعض قادة القوت المسلحة لا يحمل أى تمييز

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن معاملة بعض قادة القوات المسلحة، لا يحمل تمييزا لقادة القوات المسلحة، وإنما يمثل تكريما لهم، لافتًا إلى أن مثل هذا التكريم سبق وأن حدث فى مناسبات عديدة، كان من بينها حرب أكتوبر.

أضاف شاهين - خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن هناك قوانين صدرت فى مناسبات عديدة لتكريم كبار قادة القوات المسحلة، من بينها حرب أكتوبر، مضيفا :"هذا التكريم هو تكريم لكل أفراد القوات المسلحة".

ووجه مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية،الشكر والتقدير لمجلس النواب على ما يقدموه من دعم للقوات المسلحة لتطوير قدراتها، مؤكدًا على أن القوات المسلحة ستكون دائما درعا وسيفا لهذا الشعب، بجانب تهيئة القائد العام للقوات المسلحة للمجلس مهنأ بقرب انتهاء دور الانعقاد الثالث.

وثمن اللواء ممدوح شاهين، التشريعات الصادرة عن مجلس النواب مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أن هذه التشريعات استهدفت تحقيق طموحات الشعب المصرى، وكان للقوات المسلحة نصيبا كبيرا منها، منوها فى هذا الصدد بمشروع القانون الذى أقره المجلس فى 6 مارس الماضى، والخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.