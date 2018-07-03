video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مساعد وزير الدفاع: تكريم بعض قادة القوت المسلحة لا يحمل أى تمييز

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:21 م
مساعد وزير الدفاع: تكريم بعض قادة القوت المسلحة لا يحمل أى تمييز اللواء ممدوح شاهين
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن معاملة بعض قادة القوات المسلحة، لا يحمل تمييزا لقادة القوات المسلحة، وإنما يمثل تكريما لهم، لافتًا إلى أن مثل هذا التكريم سبق وأن حدث فى مناسبات عديدة، كان من بينها حرب أكتوبر.

 

أضاف شاهين - خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن هناك قوانين صدرت فى مناسبات عديدة لتكريم كبار قادة القوات المسحلة، من بينها حرب أكتوبر، مضيفا :"هذا التكريم هو تكريم لكل أفراد القوات المسلحة".

 

ووجه مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية،الشكر والتقدير لمجلس النواب على ما يقدموه من دعم للقوات المسلحة لتطوير قدراتها، مؤكدًا على أن القوات المسلحة ستكون دائما درعا وسيفا لهذا الشعب، بجانب تهيئة القائد العام للقوات المسلحة للمجلس مهنأ بقرب انتهاء دور الانعقاد الثالث.

 

وثمن اللواء ممدوح شاهين، التشريعات الصادرة عن مجلس النواب مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أن هذه التشريعات استهدفت تحقيق طموحات الشعب المصرى، وكان للقوات المسلحة نصيبا كبيرا منها، منوها فى هذا الصدد بمشروع القانون الذى أقره المجلس فى 6 مارس الماضى، والخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد العال: "معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة" يأتى بالتزامن مع 30 يونيو

رئيس البرلمان :باسم الشعب اصدرنا قانون معاملة بعض قادة القوات المسلحة ونفذناه

رئيس البرلمان: القوات المسلحة مصنع الوطنية وتكريم من ضحى بروحه لا يعد تمييزا

البرلمان

مجلس النواب

الجلسة العامة

ممدوح شاهين

القوات المسلحة




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة