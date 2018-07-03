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مسئول كورى جنوبى: سول وواشنطن وطوكيو يجتمعون بعد زيارة بومبيو لبيونج يانج

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:30 ص
مسئول كورى جنوبى: سول وواشنطن وطوكيو يجتمعون بعد زيارة بومبيو لبيونج يانج وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
سول (أ ش أ)
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ذكر مصدر حكومى كورى جنوبى، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية بلاده سيجتمع مع نظيريه الأمريكى واليابانى فى العاصمة اليابانية طوكيو يومى 7 و8 يوليو الجارى.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المصدر قوله "إن الإجتماع يأتى فى أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الثالثة لكوريا الشمالية المرتقبة فى الفترة من 5 إلى 7 يوليو الجارى".

وأفاد المصدر بأن الدول الثلاث ستناقش نتائج زيارة بومبيو لكوريا الشمالية، وسبل التعاون فى القضية النووية الكورية الشمالية.. كاشفا عن أن التفاوض يجرى حاليا بشأن زيارة وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا لليابان وعقد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية سبق وأن أعلنت أن وزيرها بومبيو سيقوم بزيارة اليابان يومى 7 و8 يوليو الجارى فى أعقاب زيارته لكوريا الشمالية.

 


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