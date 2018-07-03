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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:04 م
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مديرة التأمين الصحى بالجيزة: أعمال جرد بفروع التأمين الصحى سبب الزحام

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:00 م
مديرة التأمين الصحى بالجيزة: أعمال جرد بفروع التأمين الصحى سبب الزحام الزهراء محمود رئيس فرع التأمين الصحي بالجيزة
كتب إبراهيم سالم
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حرصت الدكتورة الزهراء محمود، رئيس فرع التأمين الصحي بالجيزة، علي حل حالة الزحام على الصيدليات الموجودة بالفرع نظرا للإقبال الكبير بسبب أعمال الجرد بالفروع الأخرى بالمحافظة، مشددة علي تكثيف الأعداد من الصيادلة في مناطق شديدة الكثافة بالفرع لصرف الأدوية لكافة المواطنين.
 
وأضافت مدير تأمين الجيزة، أن هناك أعمال جرد تتم بفروع التأمين الصحى بالمحافظة علي عكس فرع الهرم، مما أحدث حالة تكدس كبيرة جدا من مواطنى المحافظة وشمال الصعيد، وهو ما استدعى تدخلها لحل هذا الزحام على الفور.
 
وأوضحت، أن فرع التأمين الصحى بالهرم استقبل اليوم حتى الآن ما يزيد عن 4500 مواطن، وقامت الصيدليات بصرف 2300 روشتة وهو رقم كبير جدا لم يحدث بالفرع من قبل، مشيرة إلى أن كافة العاملين بالفرع يبذلون قصارى جهدهم لتقديم الأفضل للمواطن.

 


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