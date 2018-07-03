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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:22 م
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محافظة القاهرة ورئيس جهاز التعمير يبحثان تطوير طريق الاوتوستراد

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:49 م
محافظة القاهرة ورئيس جهاز التعمير يبحثان تطوير طريق الاوتوستراد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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ناقش المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة المقترح المقدم من الجهاز لتطوير طريق الاوتوستراد بالمنطقة الواقعة ما بين كوبري 6 أكتوبر وصولاً الي كوبري المللك خالد بطول 3750 متر وتحويله الي طريق حر من خلال عزل الحركة المرورية به وإضافة كباري جديدة لمنع التقاطعات مع تزويد الطريق بطريق خدمة من الجانبين وإزالة اي معوقات تواجه اقامة الطريق الحر .
وطالب المحافظ بإعداد فريق عمل مشترك من مسئولي الطرق والنقل بالمحافظة مع جهاز هندسة وتخطيط المرور والبحوث الفنية بالمرور وإدارة التخطيط العمراني وممثلي جهاز تعمير القاهرة الكبري وهيئة السكك الحديدة وجهاز التنسيق الحضاري لوضع التصور الامثل للطريق مع بحث احتياجات كل منطقة مع العمل علي تحديد اماكن عبور المشاة وإلزامهم بها من خلال كباري المشاة .
حضر الاجتماع اللواء محمد ايمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الغربية والشمالية ، واللواء أحمد فؤاد السكرتير العام المساعد وعدد من مسئولي جهاز التعمير واستشاري المشروع وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .
 
 
 

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