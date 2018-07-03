مجلس الجامعات الخاصة يحسم اليوم خريطة التنسيق والأعداد المقررة

يعقد مجلس الجامعات الخاصة، جلسته الدورية ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور رؤساء الجامعات الخاصة، ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعداد المقررة لكل جامعة من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الجديد.

ومن المقرر أن يحدد المجلس نسبة الزيادة المقررة على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد بالجامعات الخاصة، وكذلك يضع المجلس الخريطة الكاملة لتنسيق رغبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة، وشروط المنح الدراسية المجانية بالجامعات الخاصة والنسب المقررة لأعداد المنح بكل جامعة.