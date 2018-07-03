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متحدث عسكرى يمنى: ميليشيا الحوثى فشلت فى قطع طرق الإمداد عن القوات اليمنية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:02 ص
متحدث عسكرى يمنى: ميليشيا الحوثى فشلت فى قطع طرق الإمداد عن القوات اليمنية ميليشيا الحوثى
صنعاء (أ ش أ)
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أعلن الناطق الرسمى باسم المقاومة الوطنية اليمنية صادق دويد أن محاولات ميليشيات الحوثى قطع طرق الإمداد عن القوات اليمنية باءت بالفشل، مؤكدا وجود نقاط مراقبة على طول خط طرق الإمداد لحمايته من أى محاولات حوثية للتسلل.

وأشار دويد - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن القوات الموجودة فى جنوب الحديدة تصلها جميع الإمدادات وكذلك فى مديرية الدريهمى والجاح.. موضحا أن هناك نقاط مراقبة ورصد على طول الخط بالكامل لرصد أى تحركات للحوثى والتعامل معها على الفور.

وأضاف أن العمليات العسكرية، التى جرت فى منطقة التحيتا والفازة، قامت بتطهيرها من جيوب الحوثى وأوكارها ومازال العمل مستمرا والمراقبة متواصلة.

وكان المتحدث باسم التحالف العربى تركى المالكى قد أعلن، فى وقت سابق، أن ضغط العمليات العسكرية للتحالف ضد ميليشيات الحوثى مازالت مستمرا، مشيرا إلى تعنت هذه الميليشيات فى الوصول إلى حل سياسى مشيرا إلى أنه تم ضبط أسلحة ثقيلة إيرانية الصنع فى مناطق يمنية عدة، مما يثبت التدخل الإيرانى فى دعم وتزويد ميليشيات الحوثى بالأسلحة.

 

 


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