متحدث: المعارضة السورية تبدأ جولة جديدة من المحادثات مع روسيا بشأن اتفاق سلام

رويترز

قال متحدث باسم المعارضة السورية إن مفاوضين من المعارضة بدأوا اليوم الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات مع ضباط روس بشأن اتفاق سلام فى جنوب سوريا يقضى بتسليم مقاتلى المعارضة أسلحتهم والسماح للشرطة العسكرية الروسية بدخول البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال المتحدث إبراهيم الجباوى إن المعارضة حملت إلى طاولة المفاوضات ردا على قائمة المطالب الروسية التى تشمل تسليم الأسلحة وتسوية وضع المسلحين فى اتفاق ينهى القتال.

وتسببت المطالب الروسية، التى سلمت إلى المعارضة خلال اجتماع فى بلدة بجنوب سوريا يوم السبت فى انسحاب مفاوضى المعارضة الذين قالوا إن المطالب مهينة، وذكرت مصادر دبلوماسية أن الأردن تمكن من إقناع فريق المعارضة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.