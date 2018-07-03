"ماعت" تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى جرائم الاحتلال الاسرائيلى

كتبت إيمان على

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف الدولى للسلام والتنمية ندوة بعنوان "انتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة "، وذلك أمس الإثنين بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة، بحضور ممثلى عدد كبير من المنظمات الحقوقية العربية والأوروبية وممثلي البعثات الرسمية ومسئولي المفوضية السامية، على هامش مشاركتها فى أعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأدار اللقاء حسب بيان صادر عن "ماعت" ، أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وتحدث فيها كلا من فهد محمد حسين المنسق العام للحملة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلى" تضامن " والخبير فى الشأن الفلسطينى، وكيتى بانورجا عضو التحالف الدولى للسلام والتنمية والسفير الأوروبي لريادة أعمال المرأة.

وأكد "عقيل" على أن القضية الفلسطينية قضية محورية وتعد من القضايا التى تعبر عن غياب العدالة، وتقويض أسس السلام والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه فى شهر مايو الماضى يكون قد مر 70 عاما كاملة على مأساة الشعب الفلسطيني الأعزل، الذى تم تشريد عدة ملايين من أبنائه، وأضاف عقيل، أن الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني، والتى تتعارض بشكل فاضح مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، تعبر عن عدم اكتراث إسرائيل لوضعها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وعليها التزامات بتوفير كافة الاحتياجات للسكان المشمولين بالحماية طبقاً لاتفاقيات جنيف وبالأخص الاتفاقية الرابعة المعنية بحماية حقوق المدنيين.

وطرح "عقيل" سؤالا مفاده هل لازالت اتفاقيات وصكوك القانون الدولي الإنسانى وصكوك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان قابلة للتطبيق؟، وقادرة على الدفاع عن نفسها ضد من يضربون بها عرض الحائط يوميا؟ .

كما عرض فهد محمد حسين إحصائيات صادمة عن الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال ، والانتهاكات البشعة التي ترتكبها سلطة الاحتلال فى حق كافة فئات الشعب الفلسطينى بما فيهم الأطفال، وقال إن الانتهاكات التي يقاسيها الأسرى الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلى، تعتبر جرائم متعددة الأشكال والألوان يندى لها جبين الإنسانية.

وأوضح الخبير الفلسطيني أن أكثر من 8500 طفلا جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية من بينهم أكثر من 700 تمت محاكمتهم امام المحاكم العسكرية المخالفة لحقوق الطفل ، فضلا عن عشرات الأطفال الذين يقبعون قيد الاعتقال الإداري ، وكشف فهد حسين ، عن أن الشهور الأخيرة شهدت تزايد جرائم الاحتلال في حق الأطفال الفلسطينيين ، وطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك الفوري لإنقاذ الأسري الفلسطينيين والأطفال من بين أنياب الاحتلال الغاشم .

وفي كلمتها عبرت كيتي بانورجا عن موقف التحالف الدولي للسلام والتنمية الذي يطالب القوى الحزبية والمدنية والإعلامية والتنظيمات الشعبية في كافة دول العالم لتعبئة جهودها وحشد ادواتها للتواصل مع واضعي السياسات ودوائر اتخاذ القرار في بلدانها لدفعهم نحو اتخاذ إجراءات من شانها وقف الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني ، وكشف المبررات غير الأخلاقية التي تجعل بعض الحكومات تتخذ مواقف دبلوماسية وسياسية لصالح دولة تنتهك حقوق الإنسان بشكل يومي ، وترفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن وتستهين بالقانون الدولي .

كما أكد المتحدثون على ضرورة إجراء تحقيق دولي، وتشكيل لجنة دولية حول المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في مارس 2018 الماضي ، واتخاذ اجراء دولي ضد القرار الأمريكي بنقل السفارة الامريكية إلى القدس، والذي يعد مخالفا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما طالبوا بإيقاف بناء المستوطنات والتوسع الاستيطاني وأنشطة بناء الجدار العازل، والتوقف عن الاخلاء القسري للسكان الفلسطينيين، وهدم منازلهم.