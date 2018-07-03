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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:44 م
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فيينا تطلب من إيران رفع الحصانة عن دبلوماسى بعد احباط اعتداء بفرنسا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:00 م
فيينا تطلب من إيران رفع الحصانة عن دبلوماسى بعد احباط اعتداء بفرنسا الشرطة الفرنسية - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت النمسا أنها طلبت من طهران رفع الحصانة الدبلوماسية عن دبلوماسى فى سفارة إيران في فيينا يشتبه بتورطه فى خطة اعتداء احبطت ضد تجمع لحركة إيرانية السبت فى باريس.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء لوكالة فرانس برس انه طلب من ايران "رفع الحصانة الدبلوماسية الايرانية عن الدبلوماسى" الذى اوقف السبت فى ألمانيا.

وأوضح ناطق باسم الوزارة ان فيينا ابلغت بذلك سفير إيران في النمسا الذى استدعى إلى الوزارة منذ الاثنين منذ اعلان القضاء البلجيكى عن احباط خطة الهجوم.

 


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