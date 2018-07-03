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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:12 م
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فيديو.. نجاح مبادرة الداخلية "كلنا واحد" فى تخفيض الأسعار 30%

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:55 م
فيديو.. نجاح مبادرة الداخلية "كلنا واحد" فى تخفيض الأسعار 30% مبادرة الداخلية كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مبادرة وزارة الداخلية فى تخفيض أسعار المواد الغذائية لـ30%، وسط إقبال كبير من المواطنين على السلاسل الغذائية التى أعلنت استجابتها لمبادرة الداخلية "كلنا واحد" لشراء مستلزماتهم.

وبدوره، قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن المبادرة تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة البسطاء ومحدودى الدخل.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تأتى بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمساعدة البسطاء وتوفير الغذاء بأسعار مخفضة.

 

 


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