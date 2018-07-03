فيديو جراف.. تفاصيل حجز اختبارات القدرات قبل تنسيق الجامعات

وائل ربيعى - تصميم محمود بكر

يقدم "اليوم السابع"، أهم ما يحتاج طالب الثانوية العامة معرفته عن اختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام، إذ يتم حجز هذه الاختبارات إلكترونيا بداية من الثلاثاء 3 يوليو الجارى وحتى 23 من نفس الشهر، وتشمل هذه الكليات كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية والموسيقية والرياضية.

1- التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق www.tansik.egypt.gov.eg.

2- التسجيل وحجز الاختبار باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس

3- تظهر لك قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة وأماكنها والكليات والمواعيد المحددة

4- اختر نوع القدرات والمواعيد ثم اطبع الإيصال

5- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتُدخل نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات

6- يتم الترشيح بناء على النتائج التى تكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عنها

7- لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات

8- لا يسمح للطالب الراسب فى الاختبارات بأدائها مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى

9- لن يعتد بأية إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات

10- يحضر الطالب معه صورة شخصية ورقم الجلوس وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغب فيها

11- اختبارات التربية الرياضية تتطلب إحضار (2) صورة شخصية