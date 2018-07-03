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فيديو جراف.. تفاصيل حجز اختبارات القدرات قبل تنسيق الجامعات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:33 م
فيديو جراف.. تفاصيل حجز اختبارات القدرات قبل تنسيق الجامعات تنسيق
وائل ربيعى - تصميم محمود بكر
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يقدم "اليوم السابع"، أهم ما يحتاج طالب الثانوية العامة معرفته عن اختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام، إذ يتم حجز هذه الاختبارات إلكترونيا بداية من الثلاثاء 3 يوليو الجارى وحتى 23 من نفس الشهر، وتشمل هذه الكليات كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية والموسيقية والرياضية.

1-    التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق  www.tansik.egypt.gov.eg.

2-    التسجيل وحجز الاختبار باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس

3-     تظهر لك قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة وأماكنها والكليات والمواعيد المحددة

4-    اختر نوع القدرات والمواعيد ثم اطبع الإيصال

5-     تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتُدخل نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات

6-   يتم الترشيح بناء على النتائج التى تكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عنها

7-    لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات

8-    لا يسمح للطالب الراسب فى الاختبارات بأدائها مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى

9-    لن يعتد بأية إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات

10-   يحضر الطالب معه صورة شخصية ورقم الجلوس وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغب فيها

11-  اختبارات التربية الرياضية تتطلب إحضار (2) صورة شخصية

 

 


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ختبارات القدرات

نتائج الامتحانات

تنسيق




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