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فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يدك مواقع للحوثيين فى نهم والجوف

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:14 م
فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يدك مواقع للحوثيين فى نهم والجوف الجيش اليمنى
كتبت إيمان حنا
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يخوض الجيش اليمنى مدعوما بتحالف دعم الشرعية باليمن معارك شرسة فى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء ضد ميليشيات الحوثى، وقد حصد الجيش نجاحات كبيرة ملحقا خسائر فادحة بصفوف الحوثيين.

ومن جانب آخر خاضت قوات الجيش اليمنى مواجهات عنيفة ضد ميليشيات الحوثى الانقلابية فى جبهة حام بمديرية المتون غربى الجوف، تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكرى طبقا لما أورده المركز الإعلامى للقوات المسلحة فإن مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس، واستمرت لساعات، إثر محاولة مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثى الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش بجبهة حام الأسفل بمديرية المتون، مؤكداً أن أكثر من 20 عنصرًا من الميليشيات قتلوا خلال المعارك وجرح آخرون، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار.

وأضاف المصدر أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعى مكثف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثى وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، مؤكداً أن عدداً من الجثث الحوثية لا تزال مرمية فى الجبال.


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