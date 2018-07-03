video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فتحية شتيوى: عدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجار القديم ينعش العقارات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:00 ص
فتحية شتيوى: عدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجار القديم ينعش العقارات القاهرة الخديوية
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قإلى الحفاظ على أصول الشركة التاريخية وتعزيزها مع تحقيق الاستدامة، وبالتالى فإن الخيار الأول لاستغلال العقارات المختلفة يكون من خلال الإيجار، موضحة أن الشركة تنتظر تفعيل عدم دستورية المادة 18 فى قانون الإيجار القديم مما سيفيد الشركة بشكل كبير، ويساهم فى تعظيم الإيرادات خاصة أن المادة غير دستورية، وبالتالى سيتم اعادة توفيق أوضاع المستأجرين والاتفاق على قيم إيجارية جديدة.

وأضافت فتيحة شتيوى لـ"اليوم السابع" أن المادة التى تم تأكيد عدم دستوريتها تنص أنه لا يجوز المؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا فى حالة الهدم الكلى، أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.

وقالت فتحية شتيوى، إن هناك عشرات المهن تنتعش مع انتعاش القطاع العقارى بخلاف توفير آلاف فرص العمل، وبالتالى لابد من توفير أيدى عاملة ماهرة من التعليم الفنى وربط الخريجين بسوق العمل بدلا من المؤهلات العليا التى لا تجد عملا مناسبا، لذلك تطوير التعليم أمر مهم للغاية للارتقاء بالوطن، لافتة أن خريج التعليم الفنى الماهر قد يحصل على أجر كبير للغاية يساوى أجر أعلى الوظائف بشرط توفر الكفاءة فيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية: ارتفاع النمو لـ5.8% بفضل "30 يونيو"

الاصول العقارية

فتحية شتيوى

المادة 18 من قانون الايجار

ماريوت العالمية

ارض روض الفرج




لا تفوتك
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة