غرق عبارة فى إندونيسيا تدوى بحياة 4 أشخاص على الأقل

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

وقال مسؤولون ان السلطات فى إندونيسيا تحركت، اليوم الثلاثاء، لانقاذ نحو 140 راكبا من عبارة غرقت قبالة سواحل جزيرة سولاويزى، مما أسفر عن مقتل أربعة على الاقل.

وتأتي هذه الكارثة فى أعقاب غرق عبارة مزدحمة، فى الشهر الماضى، على بحيرة توبا، التى تعد واحدة من أعمق البحيرات البركانية فى العالم، والتى أودت بحياة نحو 200 شخص.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وأظهرت صور تلفزيونية عشرات الركاب المعلقين فى أحد سفن الإنقاذ بينما كانوا يرتدون سترات النجاة.

تعانى إندونيسيا من حوداث الغرق المتكررة، وغالباً ما تتعرض قواعد السلامة الأساسية للانتقاد من قبل قطاع كبير من المتابعين.