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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:38 ص
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غرق عبارة فى إندونيسيا تدوى بحياة 4 أشخاص على الأقل

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:11 ص
غرق عبارة فى إندونيسيا تدوى بحياة 4 أشخاص على الأقل سفينة إنقاذ إندونيسية
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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وقال مسؤولون ان السلطات فى إندونيسيا تحركت، اليوم الثلاثاء، لانقاذ نحو 140 راكبا من عبارة غرقت قبالة سواحل جزيرة سولاويزى، مما أسفر عن مقتل أربعة على الاقل.
 
وتأتي هذه الكارثة فى أعقاب غرق عبارة مزدحمة، فى الشهر الماضى، على بحيرة توبا، التى تعد واحدة من أعمق البحيرات البركانية فى العالم، والتى أودت بحياة نحو 200 شخص.
 
ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وأظهرت صور تلفزيونية عشرات الركاب المعلقين فى أحد سفن الإنقاذ بينما كانوا يرتدون سترات النجاة.
 
تعانى إندونيسيا من حوداث الغرق المتكررة، وغالباً ما تتعرض قواعد السلامة الأساسية للانتقاد من قبل قطاع كبير من المتابعين.
 
قوارب انقاذ بينما يحمل أحد المتواجدين فى موقع الحادث زهرة لروح الضحايا
قوارب انقاذ بينما يحمل أحد المتواجدين فى موقع الحادث زهرة لروح الضحايا

أقارب المفقودين يصلون من أجل ذويهم
أقارب المفقودين يصلون من أجل ذويهم

إمرأة تصلى من أجل أقاربها
إمرأة تصلى من أجل أقاربها

حشود يقفون بالقرب من مكان الحادث للصلاة من أجل المفقودين
حشود يقفون بالقرب من مكان الحادث للصلاة من أجل المفقودين

زهور وصور المفقودين
زهور وصور المفقودين

مواطنين ينثرون الزهور فى المياه
مواطنين ينثرون الزهور فى المياه

بكاء وحزن يهيمن على أهالى الضحايا
بكاء وحزن يهيمن على أهالى الضحايا
 
 

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إندونيسيا

غرق عبارة

عبارة إندونيسية

جزيرة سولاويزى

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