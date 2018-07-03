طلاب مدرسة بنيوجيرسى ينظمون زيارة مفتوحة للتعريف بمعالم مصر ومشروعاتها

إيمان حنا

وصلت مصر صباح اليوم، أول رحلة لطلاب إحدى المدارس الثانوى فى ولاية نيو جيرسى بالولايات المتحدة، للقاهرة لمدة ثلاث أسابيع سيقوم خلالها الطلاب بعمل تطوعى فى مستشفى 57357 ومستشفى القلب مجدى يعقوب – أسوان.



الطلاب يغادرون مطار جون كنيدى

وأوضحت إيمان وهمان، أحد أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة، أن الطلاب حرصوا على زيارة مصر لشعورهم بأهمية وطنهم وانتمائهم له، وسيقومون بزيارة أيضا لمدينة الإسكندرية.



طلاب نيوجيرسى

وأكدت أن هذه مجرد بداية لانطلاق مزيد من الرحلات إلى مصر لنقل الصورة المصرية بعيون أمريكية، وأضافت وهمان :"أتمنى أن تكثر مثل هذه الرحلات لأن مصر بها العديد من المشروعات التى تستحق إلقاء الضوء عليها وكل العالم يشاهدها من أرض الواقع"



طلاب أمريكان فى ضيافة مصر

وعبر الطلاب المشاركين فى الرحلة عن حبهم لمصر، وأكدوا أنه يفتخرون بها خاصة أن هناك مشروعات عظيمة تتم على الأرض المصرية فى العمل الإنسانى ولديهم الرغبة ان يشاركوا فيها.