video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب مدرسة بنيوجيرسى ينظمون زيارة مفتوحة للتعريف بمعالم مصر ومشروعاتها

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:16 م
طلاب مدرسة بنيوجيرسى ينظمون زيارة مفتوحة للتعريف بمعالم مصر ومشروعاتها طلاب مدرسة نيوجيرسى فى ضيافة المحروسة
إيمان حنا
إضافة تعليق

وصلت مصر صباح اليوم، أول رحلة لطلاب إحدى المدارس الثانوى فى ولاية نيو جيرسى بالولايات المتحدة، للقاهرة لمدة ثلاث أسابيع سيقوم خلالها الطلاب بعمل تطوعى فى مستشفى 57357 ومستشفى القلب مجدى يعقوب – أسوان.

الطلاب يغادرون مطار جون كنيدى
الطلاب يغادرون مطار جون كنيدى

 

وأوضحت إيمان وهمان، أحد أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة، أن الطلاب حرصوا على زيارة مصر لشعورهم بأهمية وطنهم وانتمائهم له، وسيقومون بزيارة أيضا لمدينة الإسكندرية.

 

طلاب نيوجيرسى
طلاب نيوجيرسى

 

وأكدت أن هذه مجرد بداية لانطلاق مزيد من الرحلات إلى مصر لنقل الصورة المصرية  بعيون أمريكية، وأضافت وهمان :"أتمنى أن تكثر مثل هذه الرحلات لأن مصر بها العديد من المشروعات التى تستحق إلقاء الضوء عليها وكل العالم يشاهدها من أرض الواقع"

طلاب أمريكان فى ضيافة مصر
طلاب أمريكان فى ضيافة مصر

 

وعبر الطلاب المشاركين فى الرحلة عن حبهم لمصر، وأكدوا أنه يفتخرون بها خاصة أن هناك مشروعات عظيمة تتم على الأرض المصرية فى العمل الإنسانى ولديهم الرغبة ان يشاركوا فيها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تزايد إقبال الجاليات المصرية بأمريكا للتوقيع على استمارات "علشان تبنيها"

بالفيديو.. رئيس البرلمان للجالية المصرية بأمريكا: نحن مجلس حرب بعد ثورتين

بالصور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزى القنصل المصرى فى شهداء حادث الواحات

طلاب مدرسة نيوجرسى

طلاب أمريكان فى زيارة لمصر

مصر

رحلات طلابية من أمريكا




لا تفوتك
إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة