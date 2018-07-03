طلاب الثانوية العامة يستعلمون عن التقدم لاختبارات القدرات

وائل ربيعى

حضر العشرات من طلاب الثانوية العامة إلى كلية الفنون التطبيقية التابعة لجامعة حلوان؛ للاستعلام عن الخطوات الصحيحة لحجز وأداء اختبارات القدرات، وكذلك الأدوات المستخدمة فى الاختبارات والمراحل المختلفة لتنفيذها.

وعلقت الكلية على جدرانها مجموعة من الإرشادات جاء بها أنه يتم تسجيل اختبارات القدرات للطلاب وتحديد موعد أداء الاختبارات إلكترونيًا عن طريق موقع مكتب التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت من خلال الموقع الالكترونى لتنسيق الجامعات على الرابط التالى : WWW.tansik.egypt.gov.eg حيث يقوم الطالب بالدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه، ثم يقوم بطباعة ايصال التسجيل ويتوجه به الى الكلية قبل الموعد المقرر له الاختبار فيه بيوم على الأقل.