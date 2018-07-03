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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:06 م
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ضبط 53 سيارة ودراجة بدون ترخيص وتحصيل 57950 جنيه فى حملة بالغربية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:03 م
ضبط 53 سيارة ودراجة بدون ترخيص وتحصيل 57950 جنيه فى حملة بالغربية حملات مرورية - صورة أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 30 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و23 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وتحرير 294 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 106 مخالفة انتظار خاطئ وضبط 3 سيارة لتجاوز خط السيروالتصالح فى 804 مخالفات فورية، وتم تحصيل مبلغ 57950 جنيه.
 
قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
 
 

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