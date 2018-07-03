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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:49 م
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ضبط محتال استولى على 15 ألف جنيه من شاب بزعم تعيينه بـ"البريد"

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:28 م
ضبط محتال استولى على 15 ألف جنيه من شاب بزعم تعيينه بـ"البريد" أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ محمد إبراهيم
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بمحافظة سوهاج لنصبه واستيلائه على مبلغ مالى من آخر بزعم تعيينه بالهيئة القومية للبريد.
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من "أحمد.ع" بقيام " محمود.ص" مقيم بأخميم فى محافظة سوهاج، بالحصول منه على 15 ألف جنيه كمقدم لمبلغ ثلاثين ألف جنيه نظير تعيينه بالهيئة القومية للبريد بزعم علاقاته ونفوذه لدى المسئولين بتلك الجهة، إلا أنه لم يفِ بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 
ومن خلال جمع المعلومات أكدت تحريات ضباط فرع الإدارة قيام "محمود .ص" حاصل على دبلوم صنايع ، مقيم بأخميم بمحافظة سوهاج ، سبق اتهامه فى 12 قضية "تبديد" - بادعاء علاقات ونفوذ لدى المسئولين بالهيئة القومية للبريد "على خلاف الحقيقة" ، وتحصل من الشاكى على 15 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 30 ألف جنيه نظير تعيينه بالهيئة القومية للبريد بزعم علاقاته ونفوذه لدى المسئولين بتلك الجهة إلا أنه لم يف بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه للمجنى عليه .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
 
 

 


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