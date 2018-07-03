ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 سيدات تخصصن فى سرقة المواطنين وهن "د.م.ك" 30 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان الرمل، السابق اتهامها فى 34 قضية "سرقة - نشل"، "ج.ش.م" 53 سنة بدون عمل مقيمة بذات العنوان السابق اتهامها فى 36 قضية "سرقة - نشل"، "م.ع.ف" 27 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان الرمل السابق اتهامها فى قضيتى نشل.

كون المظبوط عليهن تشكيلاً عصابياً فيما بينهن، تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات بأسلوب، النشل والمغافلة، وعقب تقنين الإجراء تم ضبطهن وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب 7 حوادث، وبإرشادهن تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهن احتياطياً على ذمة التحقيق.