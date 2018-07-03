صور.. وكيل الأزهر يتابع تصحيح امتحانات الثانوية ويشدد على إعلاء مصلحة الطالب

كتب ـ لؤى على

بدأت اليوم أعمال التصحيح الخاصة بأرواق إجابات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فى المراكز التى أعدها الأزهر الشريف فى 8 مناطق أزهرية "الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا والقاهرة والشرقية والغربية والدقهلية".

وتفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، بتفقد أعمال التصحيح بمركز معهد مدينة نصر النموذجى، حيث اطمأن على توفير كافة مقومات الراحة للمصححين وتهيئة المناخ المناسب لهم لأداء عملهم على أكمل وجه.



وشدد وكيل الأزهر على ضرورة مراعاة الدقة عند تصحيح أوراق الإجابة واختيار ما فيه مصلحة الطالب دائمًا، مشددًا على أن هناك إعادة تصحيح يقوم بها الطلاب، وكل طالب سيثبت له حق سيتم معاقبة المصحح.





وأكد أن الأزهر حريص على مصلحة الطلاب وليس في حرب معهم، و لن نسمح بضياع مجهودهم الذي بذلوه طوال العام من أجل خطأ غير مسئول، محذرًا من اصطحاب الهواتف المحمولة أو تصوير أي شيء يخص عملية التصحيح أو أوراق الإجابات المعتمدة.