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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:49 م
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صور.. منتجات السجناء تتحدى الغلاء فى شوارع القاهرة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:04 م
صور.. منتجات السجناء تتحدى الغلاء فى شوارع القاهرة منفذ بيع منتجات السجناء
كتب محمود عبد الراضي
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وفر قطاع السجون منافذ متنقلة لبيع المنتجات الخاصة بالقطاع بمنطقة المعادى بالقاهرة، فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين.
 
وحرص قطاع السجون على توفير منافذ متنقلة لبيع المنتجات الخاصة بالقطاع من الثروة الحيوانية والداجنة والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية "بمنطقة المعادى بالقاهرة "، حيث لاقت المنتجات إقبالا واسعا من المواطنين.
 
اقبال المواطنين على منافذ السجون
إقبال المواطنين على منافذ السجون

منافذ السجون
منافذ السجون

منافذ متنقلة للسجون
منافذ متنقلة للسجون
 
 

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