صور.. منتجات السجناء تتحدى الغلاء فى شوارع القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

وفر قطاع السجون منافذ متنقلة لبيع المنتجات الخاصة بالقطاع بمنطقة المعادى بالقاهرة، فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين.

وحرص قطاع السجون على توفير منافذ متنقلة لبيع المنتجات الخاصة بالقطاع من الثروة الحيوانية والداجنة والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية "بمنطقة المعادى بالقاهرة "، حيث لاقت المنتجات إقبالا واسعا من المواطنين.