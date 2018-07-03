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صور.. محافظ سوهاج: ضبط 110 كيلو كبدة ولحوم منتهية الصلاحية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:09 ص
صور.. محافظ سوهاج: ضبط 110 كيلو كبدة ولحوم منتهية الصلاحية جانب من المضبوطات
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز مدينة المنشأة، قامت بحملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 110 كيلو كبدة ولحوم مجمدة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، وقسم مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية وإدارة التموين، فى إطار خطة المحافظة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
وأضاف صلاح الميرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لضبط الأسعار والسلع الغير صالحة أدميا، وتم ضبط حوالى 80 كيلو من الكبدة المجمدة، و30 كيلو لحوم مجمدة، وجاء الحملة بالتنسيق مع الرقابة على الأسواق بمكتب صحة المنشأة، وبالاشتراك مع الطب البيطرى والتموين ومركز شرطة المنشاة، وجارى العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
 
وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية ومديرية الصحة، ومديرية التموين، بتكثيف الحملات للحفاظ على صحة المواطنين ومتابعة الأسواق لضبط المواد الغذائية الفاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بقرى ومدن المحافظة، وإحالة المخالفات إلى النيابة المختصة وجهات التحقيق.
 
ضبط لحوم وكبدة مجمدة فاسدة بالمنشاة (2)
ضبط لحوم وكبدة مجمدة فاسدة بالمنشاة

ضبط لحوم وكبدة مجمدة فاسدة بالمنشاة (4)
ضبط لحوم وكبدة مجمدة فاسدة 

ضبط لحوم وكبدة مجمدة فاسدة بالمنشاة (5)
ضبط لحوم فاسدة بالمنشاة
 
 
 
 

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