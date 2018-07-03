صور.. كل ما تريد معرفته عن مغارة العائلة المقدسة بعد افتتاحها بدير درنكة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

شهد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، يرافقه السفير برونو موزارو سفير دولة الفاتيكان في القاهرة والأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، تدشين وافتتاح مغارة ومزار مسار رحلة العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة أحد أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة .

"اليوم السابع" يستعرض فى هذا التقرير أهمية مغارة ومزار مسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكه بأسيوط.

1- حلت العائلة المقدسة بعدد من الأماكن داخل مصر، أثناء هروبها من بطش الرومان والملك هيرودس بفلسطين، والذي كان يسعي لقتل السيد المسيح عيسي عليه السلام، وصولا لمحافظة أسيوط .

2- تدشين مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكه التابع للآباء الفرنسيسكان هو ثانى احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعد افتتاح مغارة العائلة المقدسة بالمطرية.

3- تم الانتهاء من إعادة تجديد كنيسة المغارة بدير درنكه والتي تم بناؤها على الطراز الريفي الأوروبي من بداية القرن العشرين، على أطلال كنيسة قديمة.

4- الكنيسة نفسها عبارة عن مغارة أسفل الكنيسة الكبرى بالدير.

5- تتكون كنيسة المغارة من عدة غرف والتي من المحتمل إن العائلة المقدسة قد قضت بها بعض الساعات أو الأيام في أثناء عودتها إلى فلسطين.

6- تحتوي كنيسة المغارة على جزء من حجر بيت السيدة العذراء مريم بالناصرة، بفلسطين.

7- كما تحتوي على حجر من مدينة أورشليم القديمة.

8- كما تحتوى علي صورة من مخطوط قديم يروي تفاصيل رحلة العائلة المقدسة.

9- تم وضع تمثال للعذراء مريم وهي نائمة بداخل المغارة مع الطفل يسوع.

10- كما تم وضع تمثال للقديس يوسف ومريم العذراء والطفل يسوع يجسد احتمائهم داخل مصر.

11- تعتبر منطقة درنكة هي نقطة البداية لعودة العائلة المقدسة إلى فلسطين.

12- تم الانتهاء من تدشين أول بانوراما كاملة عن المحطات والأماكن التي مكثت بها العائلة المقدسة بمصر، وتصور 22 مكان زارته العائلة المقدسة.

13- يستطيع السياح والزوار بأن يرون كل محطات وأماكن مرور العائلة المقدسة في خلال ساعة، وذلك داخل البانوراما.

14- جار عمل عمل تطبيق على الموبايل يسمح للزائر بسماع شرح مفصل لكل محطة.

15- يضم دير العذراء سيدة الانتقال بدير درنكة، جزء حجري غالباً بقايا مرسى المراكب الذي كان يستخدم في وقت الفيضانات، وهو المكان الذي من المحتمل أن تكون العائلة المقدسة قد استخدمته في طريق عودتها إلى فلسطين عن طريق أحد المراكب المستخدمة في هذه المنطقة.

16- كما تحتوي الكنيسة أيضاً على طريق الآلام وهو عبارة عن 14 مرحلة من درب الصليب، والتي تحتل جزء هام من مراحل التقديس التي يقوم بها أي مسيحي خلال زيارته للأراضي المقدسة في فلسطين.

17- تقع كنيسة ومزار "العذراء سيدة الإنتقال" للآباء الفرنسيسكان الكاثوليك بدير درنكة أسيوط، تحت سفح الجبل الغربي جنوب مدينة أسيوط وتبعد عنها نحو 8 كيلومترات، ويعد واحدا من المزارات الدينية بالمحافظة والمعالم السياحية والقبطية فى مصر، ويقصده آلاف الزائرين من مصريين وأجانب على مدى العام، لكى يتعرفوا على هذا المكان، التي مكثت به العائلة المقدسة بعض الوقت أثناء هروبها من وجه هيرودس الملك إلى أرضنا الحبيبة مصر.

18- تم تنظيف "بئر المياه" الأثري القديم داخل كنيسة ومغارة العائلة المقدسة بدير درنكه.

19- بدأ الرهبان الفرنسيسكان رسالتهم في القرية درنكه اواخر القرن التاسع عشر قادمين من أسيوط، وفي عام 1902م افتتحوا أول دير لهم.























































