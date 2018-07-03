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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:45 م
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صور..شانيل تحتفى بمعالم باريسية شهيرة فى مجموعة أزياء جديدة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:58 م
صور..شانيل تحتفى بمعالم باريسية شهيرة فى مجموعة أزياء جديدة عرض ازياء شانيل في باريس
كتبت : شيماء عبد المنعم - تصوير : رويترز
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مرت عارضات شانيل اليوم الثلاثاء ، من أمام رسم لمعالم باريسية شهيرة كأكشاك بيع الكتب القديمة على ضفاف نهر السين لتقدم بذلك دار الأزياء المرموقة مجموعتها لآخر صيحات الموضة في أجواء احتفاء بالعاصمة الفرنسية.

وقدمت شانيل التى تشتهر بعروض الأزياء الفاخرة مجموعتها للشتاء على خلفية تضمنت أيضا رسما لمبنى معهد فرنسا المقبب والمطل على السين.

ومن بين أول ما كشفت عنه شانيل كانت هناك سترات صوفية تقدمها الدار بشكل أساسي في كل مجموعات مصممها المخضرم كارل لاجرفيلد بدرجات من الرمادي تميز الأناقة الباريسية منذ أربعينيات القرن الماضي.

لكن المجموعة اشتملت أيضا على قطع أخرى مميزة مثل سترات وتنانير مستقيمة احتوت على فتحات وفساتين سهرة مكسوة بالريش وأثواب عصرية بها مسحة من اللمعان.

ويستمر أسبوع آخر صيحات الموضة في باريس حتى 5 يوليو، وفيه تستعرض قلة من دور الأزياء المنتقاة ما يميزها عن مجموعات أخرى متخصصة فى الملابس الجاهزة.

وللانضمام إلى نادى دور أزياء آخر صيحات الموضة يتعين على العلامات التجارية الحصول على موافقة الجهة الفرنسية المسؤولة عن الأزياء واستيفاء معايير تشمل الموظفين والمهارات والخدمات المقدمة لزبائن بعينهم.

وقدمت شانيل أحدث عروضها بعد أسابيع من كشفها عن نتائجها المالية للمرة الأولى في تاريخها الممتد منذ 108 سنوات ليتضح أنها أحد أكبر الأسماء في عالم السلع الكمالية من حيث المبيعات.

ونفت شانيل التي يملكها رجلا أعمال فرنسيان أن تكون في طريقها للبيع أو الإدراج على سوق الأسهم قائلة إنها ترغب في الاحتفاظ بخصوصيتها واستقلالها.

 

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واستخدمت دار أزياء شانيل ديكو مبتكر يشعر بالدفئ حيث كان في الهواء الطلق كأنه في احدي شوارع باريس، التي تملئها اكشاك بيع الكتب والجرائد، حضر العرض عدد من نجوم المجتمع الأوربي، وأهم عارضات الازياء العالميين.

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عرض ازياء شانيل

اسبوع الموضة بباريس

دار ازياء شانيل




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