صور.. خبراء أجانب يجرون 12 جراحة للأطفال بمستشفى الأزهر التخصصى مجانًا

كتب لؤى على

استقبل مستشفى جامعة الأزهر التخصصى برئاسة الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، اليوم الثلاثاء، خبراء أجانب لإجراء 12 عملية جراحية لأطفال مصر بالمجان.

وقال الدكتور سليمان محمد سليمان، رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ورئيس المؤتمر الدولى الثانى لقسم جراحة الأطفال بطب الأزهر، إن العمليات تجرى على هامش انعقاد المؤتمر الدولى الثانى الذى ينطلق الخميس المقبل بحضور الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، والدكتور مجدى الدهشان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، و يقام تحت عنوان "الجديد والحديث فى مجال جراحات المناظير للأطفال".

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ جراحة الأطفال و سكرتير عام المؤتمر، أن العمليات الجراحية تم إجراؤها من خلال أحدث المناظير الجراحية وتم خلالها علاج حالات فتق الحجاب الحاجز لدى بعض الأطفال، وإصلاح بعض عيوب ارتجاع المرىء، وتضخم الطحال، إضافة إلى إصلاح بعض حالات انسداد المعدة.

وأشار إلى أن العمليات الجراحية التى تم إجراؤها تم نقلها مباشرة عن طريق البث الحى لشباب الأطباء لتعميم الاستفادة وتنمية مهارات الأطباء من خلال التعليم الطبى المستمر وتبادل ونقل الخبرات.

شارك فى ورش العمل التدريبية التى تم عقدها على هامش العمليات، البروفيسير الخبير جون مارفين، أستاذ جراحات الأطفال بجامعة شيفلد بإنجلترا، والخبير البروفيسير خوان دى أوجستين، الأستاذ بجامعة مدريد بإسبانيا.