video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. خبراء أجانب يجرون 12 جراحة للأطفال بمستشفى الأزهر التخصصى مجانًا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:31 م
صور.. خبراء أجانب يجرون 12 جراحة للأطفال بمستشفى الأزهر التخصصى مجانًا جانب من ورش العمل التدريبية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
استقبل مستشفى جامعة الأزهر التخصصى برئاسة الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، اليوم الثلاثاء، خبراء أجانب لإجراء 12 عملية جراحية لأطفال مصر بالمجان.
3D861117-6552-4523-8016-B468BEB8E5DF
وقال الدكتور سليمان محمد سليمان، رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ورئيس المؤتمر الدولى الثانى لقسم جراحة الأطفال بطب الأزهر، إن العمليات تجرى على هامش انعقاد المؤتمر الدولى الثانى الذى ينطلق الخميس المقبل بحضور الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، والدكتور مجدى الدهشان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، و يقام تحت عنوان "الجديد والحديث فى مجال جراحات المناظير للأطفال".
 
وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ جراحة الأطفال و سكرتير عام المؤتمر، أن العمليات الجراحية تم إجراؤها من خلال أحدث المناظير الجراحية وتم خلالها علاج حالات فتق الحجاب الحاجز لدى بعض الأطفال، وإصلاح بعض عيوب ارتجاع المرىء، وتضخم الطحال، إضافة إلى إصلاح بعض حالات انسداد المعدة.
8A0EA8FE-E618-4B3B-B6CC-4469F07EEE1E
 
وأشار إلى أن العمليات الجراحية التى تم إجراؤها تم نقلها مباشرة عن طريق البث الحى لشباب الأطباء لتعميم الاستفادة وتنمية مهارات الأطباء من خلال التعليم الطبى المستمر وتبادل ونقل الخبرات.
 
شارك فى ورش العمل التدريبية التى تم عقدها على هامش العمليات، البروفيسير الخبير جون مارفين، أستاذ جراحات الأطفال بجامعة شيفلد بإنجلترا، والخبير البروفيسير خوان دى أوجستين، الأستاذ بجامعة مدريد بإسبانيا.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أسماء طلاب الأزهر ممثلى مصر بمسابقة تحدى القراءة فى دبى

الأزهر: مليون طالب وطالبة شاركوا فى مشروع تحدى القراءة العربى للعام الحالى - صور

جامعة الازهر

الازهر الشريف مستشفى الازهر التخصصي




لا تفوتك
إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة