صور.. العثور على عدد ضخم من الأوانى الفخارية فى مخبأ سرى بالمتحف الرومانى





وأشار فى بيان صادر اليوم، أنه تم العثور على خبيئة بالمكان الذى كانت تشغله الحديقة المتحفية داخل المتحف اليوناني الرومانة تحتوى على عدد ضخم من القطع الفخارية المتنوعة من أوانى فخارية مختلفة الأحجام والأنواع والاستخدامات ترجع لعصور وأزمنة مختلفة بعضها يرجع للعصر الإسلامى.



وقال أنه يجرى أعمال الترميم والتطوير لمبني المتحف اليوناني الروماني بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تحت إشراف منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي للآثار الإسلامية والقبطية بقطاع الآثار الإسلامية والإدارة الهندسية للوجة البحري بالاسكندرية وياتي المشروع ضمن عدد من المشاريع القومية في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



