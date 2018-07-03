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صور.. السفارة الكندية تحتفل بالعيد الوطنى الـ151

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:14 ص
صور.. السفارة الكندية تحتفل بالعيد الوطنى الـ151 السفير الكندى بالقاهرة جيس ديتون
كتبت: إنجى مجدى
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احتفلت السفارة الكندية فى القاهرة، مساء اليوم الأثنين، بالعيد الوطنى الـ151 لكندا وسط حضور لافت للوزراء وأعضاء مجلس النواب المصريين، فضلا عن عدد من السفراء الأجانب فى مصر.

وخلال كلمته، تحدث السفير الكندى جيس ديتون، الذى أستضاف الحفل فى مقر إقامته فى القاهرة، عن العلاقات بين مصر وكندا مشيرا إلى أن البلدين يربط بينهما علاقات قوية تم بنائها على مدار سنوات طويلة.

وأشار ديتون إلى تضامن الشعب الكندى ووقوفهم مع المصريين فى حربهم ضد الإرهاب، وتحدث عن الهجمات الإرهابية فى سيناء وتلك التى إستهدفت مسجد الرضوى فى بئر العبد فى هجوم وحشى أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، العام الماضى.

وتحدث ديتون أيضا عن طبيعة الشعب الكندى الذى يتسم باللطف والإنفتاح على الآخر، فضلا عن أن المجتمع الكندى متنوع ومتسامح يستوعب الجميع، مضيفا "عندما ننظر إلى التحديات العالمية الخاصة بالهجرة فإننا ننظر إليها بطريقة إيجابية".

شارك فى الحفل عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب بينهم وزير التموين على المصيلحى والنائبة البرلمانية داليا يوسف وماريان عازر.


جانب من الحفل (1)

 

 

جانب من الحفل (2)
 

 

 

جانب من الحفل (3)
 

 

جانب من الحفل (4)
 

 

 

جانب من الحفل (5)
 

 


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