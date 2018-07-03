صور.. أنصار نجيب عبد الرزاق يتظاهرون أمام هيئة مكافحة الفساد بعد اعتقاله

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت هيئة مكافحة الفساد فى ماليزيا، اليوم الثلاثاء، مظاهرات من قبل أنصار رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وذلك على خلفية اعتقاله باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم فساد.



أحد أنصار عبد الرازق يضئ شمعة أمام مقر الهيئة

كانت السلطات اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، فى أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام.



أنصار عبد الرازق يتظاهرون ضد اعتقاله

وقال مصدران قريبا من الأسرة إن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه. وتوقع أحد المصادر توجيه الاتهام لنجيب في المحكمة غدا الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.



الإعلام يهيمن على المشهد خارج مقر الهيئة

وقالت وسائل الإعلام، الجمعة الماضية، إن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع فى ماليزيا، جمدت الحسابات المصرفية للحزب السياسى الذى سبق أن تزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وذلك فى إطار التحقيقات بشأن صندوق التنمية الماليزى (1إم.دى.بى)



أنصار عبد الرازق ومندوبى وسائل الإعلام أمام الهيئة

ويعتقد أن حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذى تزعمه نجيب تلقى أموالا من صندوق (1إم.دي.بي). والصندوق محل تحقيقات فى قضايا غسل أموال فى ما لا يقل عن ست دول.



هيئة مكافحة الفساد

وأعادت ماليزيا فتح التحقيق بشأن الصندوق الشهر الماضى بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الذى هزم التحالف الذى يقوده حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والذى ظل يحكم البلد لما يزيد على 60 عاما حتى الشهر الماضي.



مندوبى وسائل الإعلام يتواجدون بكثرة أمام مقر الهيئة



الكاميرات تلاحق أحد أبناء زوجة عبد الرازق