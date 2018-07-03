صور.. أقارب أعضاء فريق القدم بتايلاند ينتظرون وصول ذويهم بعد اختفائهم داخل كهف

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

أعلنت سلطات تايلاند، أمس الاثنين، العثور على أعضاء فريق كرة قدم تحت 16 سنة ومدربهم على قيد الحياة وفقا لتقرير وسائل الإعلام المحلية ، كان قد اختفى داخل كهف شمالى تايلاند.

وينتظر أقارب أعضاء الفريق بالقرب من مجمع كهف ثام لوانج حيث تم العثور عليهم فى مقاطعة شيانج راى الشمالية.

وكان 13 شخصا ينتمون لفريق كرة قدم قد اختفوا داخل أحد الكهوف الواقعة شمالى تايلاند منذ نحو 13 يومًا، وظلوا محاصرين داخله بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسى للكهف.



أقارب أعضاء الفريق



مؤتمر صحفى لرئيس بلدية فى تايلاند



جانب من وصول أقارب أعضاء الفريق



أقارب أعضاء فريق كرة قدم



جانب من أقارب أعضاء الفريق