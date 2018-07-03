"صندوق الزمالة" يطالب الفرعيات بسرعة إحضار بيانات المعلمين من المديريات

أصدر خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق زمالة المعلمين"، توجيهاته إلى رؤساء النقابات الفرعية بالعمل على سرعة إحضار بيانات المعلمين من المديريات والإدارات التعليمية؛ تمهيدًا لعمل الدراسة الاكتوارية حتى يتسنى للصندوق زيادة الميزة التأمينية للأعضاء خلال يناير 2019 .

وأوضح "الزناتي" أن مجلس إدارة الصندوق وافق مبدئيًا – خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء – على عمل قاعدة بيانات لصندوق الزمالة للاستفادة بها فى خدمة المعلمين فى كل المجالات .