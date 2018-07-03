صحيفة تركية: زيادة سعر رغيف الخبز فى إسطنبول 30% الفترة المقبلة

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن رئيس اتحاد أصحاب مصانع الدقيق فى تركيا أرين كونهان أولوصوى أن سعر رغيف الخبز سيزيد خلال الفترة المقبلة .

وقال أولوصوى في تصريح أدلى به لجريدة "تركيا برس" إن مكتب محاصيل الأرض أعلن أن سعر شراء القمح هو 1050 ليرة تركية، ما يعنى أن سعر الدقيق سيزيد بنسبة 10 : 15 % ، مضيفا أنه إذا زاد سعر الجوال من الدقيق 10 ليرات، يؤثر ذلك فى سعر الخبز بزيادة تصل إلى 30%.

ويباع رغيف الخبز الذى يزن 200 جرام فى تركيا حاليا بسعر ليرة واحدة.

وسبق الإعلان عن أن نسبة التضخم السنوى فى تركيا ارتفعت إلى مستوى 15.39 % ليحطم بذلك جميع الأرقام القياسية السابقة منذ 14 عاما، بعد أن سجل فى شهر يونيو المنصرم زيادة قدرها 2.61 % ومن المتوقع إعلان زيادات فى كثير من المنتجات خلال الأيام المقبلة.