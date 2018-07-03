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صحيفة إسبانية ساخرة من الإخوان:الجماعة الإرهابية تعترف بسعيها لإشعال حرب أهلية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:43 م
صحيفة إسبانية ساخرة من الإخوان:الجماعة الإرهابية تعترف بسعيها لإشعال حرب أهلية أفراد من جماعة الإخوان الإرهابية - صور أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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سخرت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، من جماعة الإخوان المسلمين التى لا تزال تطالب بشرعية الرئيس محمد مرسى الذى أطيح به من قبل 5 سنوات.

وقالت الصحيفة، إن العديد من أعضاء الإخوان المسلمين المحظورة فى مصر لارتكابها أعمال ارهابية يرون أنه لابد من استعادة الحقوق المغتصبة.

وأضافت الصحيفة أن ابراهيم منير، أحد أعضاء الإخوان قال لوكالة "إيفى" الإسبانية إن "السلطات دفعتنا لإشعال حرب أهلية من أجل الشرعية".

ورفض منير أن الإخوان تبنت العنف بعد أحداث 30 يونيو عام 2013، وهو مقتنع تماما بأن التاريخ يعيد نفسه، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر جاء الى السلطة فى عام 1952 فشل فى اختراق الإخوان رغم قمعها ".

وعلقت الصحيفة على تصريحات منير قائلة، إن جماعة الإخوان لا تزال تصدق نفسها فى أنه تم اغتصاب حق الشعب المصرى فى حين أن المصريين اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أول انتخابات عقدت بعد أحداث 2013 كما أنه أيضا أعاد اختياره مرة أخرى فى الانتخابات التى انعقدت منذ ما يقرب من شهرين فى مصر، وهذا دليل كاف أن الشعب المصرى كان هو السبب فى الإطاحة بمرسى وجماعته الإرهابية.

 


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