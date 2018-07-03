شاهد.. لحظة هروب رجل عصابات شهير بفرنسا عبر طائرة مروحية

كتب أيمن رمضان

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام فرنسية، لحظة فرار رجل العصابات الشهير رضوان فايد، الذى ينتمى لأصول جزائرية بطريقة هوليودية من سجن "ريو" بضاحية "سين إى مارن" فى باريس، دون تدخل أى عنصر أمنى.

وبحسب موقع "سكاى نيوز" عربية، يمكن من خلال الفيديو الذى التقطه أحد السجناء، سماع صوت محرك طائرة هليكوبتر ساهمت فى هروب فايد، كما يظهر عدد من الرجال وهم يركضون فى الساحة، متوجهين صوب الطائرة.

وقال أحد الأشخاص، فى خلفية الفيديو معلقا على عملية الهروب: "إنه أمر مدهش!"، وفى تفاصيل مثيرة عن هروبه الأخير، قالت وزارة العدل الفرنسية، إن طائرات دون طيار حلقت فوق السجن قبل عدة أشهر، فيما يبدو أنها كانت فى مهمة استطلاع قبل "الهروب السينمائى" المثير لفايد.