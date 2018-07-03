video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. لحظة هروب رجل عصابات شهير بفرنسا عبر طائرة مروحية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:00 ص
شاهد.. لحظة هروب رجل عصابات شهير بفرنسا عبر طائرة مروحية لحظة هروب رجل عصابات شهير بفرنسا عبر طائرة مروحية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

 

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام فرنسية، لحظة فرار رجل العصابات الشهير رضوان فايد، الذى ينتمى لأصول جزائرية بطريقة هوليودية من سجن "ريو" بضاحية "سين إى مارن" فى باريس، دون تدخل أى عنصر أمنى.

وبحسب موقع "سكاى نيوز" عربية، يمكن من خلال الفيديو الذى التقطه أحد السجناء، سماع صوت محرك طائرة هليكوبتر ساهمت فى هروب فايد، كما يظهر عدد من الرجال وهم يركضون فى الساحة، متوجهين صوب الطائرة.

وقال أحد الأشخاص، فى خلفية الفيديو معلقا على عملية الهروب: "إنه أمر مدهش!"، وفى تفاصيل مثيرة عن هروبه الأخير، قالت وزارة العدل الفرنسية، إن طائرات دون طيار حلقت فوق السجن قبل عدة أشهر، فيما يبدو أنها كانت فى مهمة استطلاع قبل "الهروب السينمائى" المثير لفايد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة باريس تقضى بسجن فرنسى جزائرى 14 عاما لانضمامه لعصابة إرهابية

فرنسا تسجل رقم قياسى فى عدد المحتجزين بالسجون الفرنسية 11 عاما

رضوان فايد

سجون

هروب

عصابات

فرنسا

طائرات




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة