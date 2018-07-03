س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الرئيس المكسيكى الجديد × 10 أسئلة

كتب: محمد الأحمدى

بعد الفوز الكبير للمرشح اليسارى لرئاسة الجمهورية فى المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأحد الماضى، تأكد أمس الاثنين، فوز اليسار فى الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ.

وينتظر أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تحديات كبيرة من العنف المرتبط بتهريب المخدرات إلى العلاقة المعقدة مع الولايات المتحدة.

وفى هذا الإطار يقدم اليوم السابع أبرز المعلومات عن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس المكسيك.



أنصار الرئيس المكسيكى

أين ولد الرئيس المكسيكى وماهى الجامعة التى تخرج منها ؟

ولد لوبيز أوبرادور فى 13 نوفمبر عام 1953، ودرس العلوم السياسية والإدارة فى الجامعة الوطنية المستقلة فى المكسيك من عام 1972 حتى 1976.

ما هو سن الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ؟

يبلغ عمر أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 64 عاما

متى بدأت مسيرته السياسية ؟

بدأت مسيرته السياسية فى الحزب "الثورى الدستورى" للمكسيك (PRI)، عام 1983 ترأس فرع الحزب فى ولاية تاباسكو، وأسس فى عام 1989، مع مجموعة أخرى من السياسيين "حزب الثورة الديمقراطية"، الذى ترأسه فى الفترة بين 1996-1999.



الرئيس المكسيكى الجديد

ما هى نسبة أصوات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ؟

أفادت النتائج الرسمية أنه حصل على أكثر من 53% من الأصوات.

ما هى أول كلمات الرئيس المكسيكى بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية ؟

قال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "أعى مسؤوليتى التاريخية وسأدخل التاريخ بصفتى رئيسا جيدا"، وأضاف وهو محاط بزوجته وأبنائه أمام الآلاف من مؤيديه فى ساحة زوكالو وسط مكسيكو "لن أخيب أملكم!".

ما هى المفارقات بين الرئيس المكسيكى الحالى وغيره السابقين ؟

يعتبر أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أول رئيس مكسيكى خلال الثلاثة عقود الماضية، لا يتحدث اللغة الإنجليزية، وأولهم بلا منازع فى عدم تلقيه تعليمه الجامعى خارج حدود المكسيك، وأعلن عن اعتزامه مفارقة التقاليد الرئاسية السائدة.



الرئيس المكسيكى وزوجته

ماذا يطلق عليه المكسيكيون ؟

يطلق المكسيكيون على أوبرادور لقب "ترامب المكسيك" نظرا لأنه قادم من خارج الطبقة السياسية التقليدية، التى أعرب الكثير من المكسيكون عن سأمهم منها، كما أنه معروف باسم "أملو" .

ما هى السباقات الرئاسية التى خاضها من قبل ؟

خاض الرئيس المنتخب سباقين رئاسيين فى الماضى، وقد أظهر اللين مؤخرا وتنصل من بعض مقترحاته السابقة، مثل تأميم البنوك والصناعة وإخراج المكسيك من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا.

متى سبق له الترشح للانتخابات الرئاسية ؟

سبق أن ترشح مرتين للانتخابات الرئاسية، عامى 2006 و2012 ، ولم يفز.

ما هو المنصب الذى كان يشغره الرئيس المكسيكى قبل الانتخابات ؟

شغل منصب رئيس حكومة مقاطعة اتحادية وأيضا رئيس بلدية مكسيكو سيتى، ويمثل حاليا تحالف "معا نصنع التاريخ".



أندريس مانويل لوبيز أوبرادور