سيدة أمريكية تطالب رئيس وكالة حماية البيئة بالاستقالة داخل مطعم فى واشنطن

واشنطن (أ ف ب)

واجهت امرأة رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية سكوت برويت داخل مطعم فى واشنطن وطالبته بالاستقالة فى آخر حادث يتعرض فيه مسؤول من الإدارة الحالية لانتقادات خلال تناوله الطعام.

ونشرت كريستن مينك تسجيل فيديو للحادث على فيسبوك الاثنين، وكتبت "كان يبعد عنى 3 طاولات بينما أتناول الغداء مع ابنى وكان على أن أقول شيئا".

وتابعت مينك التى تعرف عن نفسها على فيسبوك على أنها مدرسة ثانوية "هذا الرجل يؤذى بشكل مباشر وكبير صحة ومستقبل طفلى وكل طفل بقرارات الغاء تشريعات لحماية البيئة لصالح شركات كبرى بينما يستغل أموال دافعى الضرائب لتمويل أسلوب حياة من الرفاهية".

وفى التسجيل الذى شوهد أكثر من 100 ألف مرة تتوجه مينك إلى برويت وتقول له وهى تحمل ابنها "أريد فقط أن أدعوك إلى الاستقالة بسبب ما تقوم به بحق البيئة وبلادنا"، وتضيف "نستحق أن يكون المسؤول عن وكالة حماية البيئة شخصا يحمى البيئة ويؤمن بالتغيرات المناخية ويأخذ الأمر على محمل الجد لما فيه مصلحة الجميع بما فى ذلك أطفالنا".

ومضت مينك تقول "أحثك على الاستقالة قبل أن تحملك فضائحك على القيام بذلك"، وفى التسجيل لم يرد برويت على مينك وتقول إنه "غادر المطعم مسرعا قبل أن أعود إلى مكانى".

وبرويت ليس المسؤول الأول فى إدارة دونالد ترامب الذى يواجه غضب الرأى العام فى أحد المطاعم.

وطُلب من المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز مغادرة مطعم فى فرجينيا بينما نعت صاحب مطعم مكسيكى المساعد فى البيت الأبيض ستيفن ميلر "بالفاشى".

أما مسؤولة الأمن القومى كيرستن نيلسون فقد غادرت مطعما مكسيكيا على عجل عندما اقتحمه متظاهرون وهم يهتفون "عار" كما أنها واجهت ناشطين غاضبين بعدها أمام منزلها فى ضاحية الكسندريا.