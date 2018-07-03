video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول: إجراءات قضية اللاجئين اليمنيين يجب أن تتوافق مع القانون الدولى

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:41 م
سول: إجراءات قضية اللاجئين اليمنيين يجب أن تتوافق مع القانون الدولى جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
سول(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نو كيو-دوك، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات حكومة سول تجاه اللاجئين اليمنيين الذين دخلوا كوريا الجنوبية، يجب أن تتوافق مع الالتزامات التى تنص عليها القوانين المحلية والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث قوله إن الحكومة تصر على أن إجراءاتها تجاه اللاجئين اليمنيين يجب أن تتوافق مع الالتزامات ذات الصلة بحماية اللاجئين التى ينص عليها القانون الدولى لحقوق الإنسان.

يذكر أن حوالى 500 يمنى دخلوا جزيرة جيجو هذا العام وتجرى حاليا مراجعة طلبات اللجوء التى قدمها اللاجئون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج اللاجئين اليمنيين بجيبوتى

اللاجئين اليمنيين

كوريا الجنوبيه

سول

القانون الدولى

حقوق الانسان




لا تفوتك
العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة