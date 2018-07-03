سول: إجراءات قضية اللاجئين اليمنيين يجب أن تتوافق مع القانون الدولى

سول(أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نو كيو-دوك، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات حكومة سول تجاه اللاجئين اليمنيين الذين دخلوا كوريا الجنوبية، يجب أن تتوافق مع الالتزامات التى تنص عليها القوانين المحلية والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث قوله إن الحكومة تصر على أن إجراءاتها تجاه اللاجئين اليمنيين يجب أن تتوافق مع الالتزامات ذات الصلة بحماية اللاجئين التى ينص عليها القانون الدولى لحقوق الإنسان.

يذكر أن حوالى 500 يمنى دخلوا جزيرة جيجو هذا العام وتجرى حاليا مراجعة طلبات اللجوء التى قدمها اللاجئون.