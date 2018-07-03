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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:21 م
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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-7-2018 وتراجع العملة الأوروبية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:08 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-7-2018 وتراجع العملة الأوروبية يورو - صورة أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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تراجع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء 3-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر ، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.66 جنيه للشراء و20.84 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.73  جنيه للشراء

20.88  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.66 جنيه للشراء

20.84 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.66 جنيه للشراء

20.83 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.73 جنيه للشراء

20.89 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 

20.73 جنيه للشراء

20.89 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.68  جنيه للشراء

20.85 جنيه للبيع

 

1.5 مليار يورو استثمارات ومنح قدمتها الوكالة الفرنسية لمصر منذ 2007

 

تعد الوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD، المنفذ الرئيسى للمساعدات العامة الفرنسية للتنمية، وهى تعمل بالتعاون الوثيق مع بقية مؤسسات التنمية، كالبنك الدولى والبنك الأوروبى للاستثمار BEI والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية BERD والوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA ومؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار KFW.

وبحسب البيانات الرسمية،بدأت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية نشاطها فى مصر فى 2006 وفتحت فرع لها فى القاهرة فى فبراير 2007.

وبلغت استثمارات ومنح الوكالة المقدمة لمصر نحو 1.5 مليار يورو فى العديد من المجالات منها الطاقة والصحة والتعليم والمرأة والنقل وأعمال البنية الاساسية والتدريب والمياه والصرف الصحى.

 


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