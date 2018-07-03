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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:16 م
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سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 3-7-2018

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:51 م
سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 3-7-2018 الجنيه الاسترلينى
كتبت- هبة حسام
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ارتفع الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الثلاثاء 3- 7- 2018، مسجلا سعر 23.31 جنيه للشراء، و 23.59 جنيه للبيع، فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، صعد "الاسترلينى" مقابل العملة المصرية، مسجلاً فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر.

كانت عمليات بحث المصريين عبر الإنترنت عن سعر الجنيه الاسترلينى، ارتفعت بكثرة على مدار الساعات الماضية، منذ أن تم الإعلان عن تجديد لاعب كرة القدم محمد صلاح لعقده مع ليفربول.

وبحسب البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، والذى جاء كالتالى...

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

23.42 جنيه للشراء

23.58 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك الأهلى المصرى

23.31 جنيه للشراء

23.59 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك مصر

23.31 جنيه للشراء

23.52 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك القاهرة

23.39 جنيه للشراء

23.67 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك التجارى الدولى

23.39 جنيه للشراء

23.67 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك الإسكندرية

23.34 جنيه للشراء

23.56 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك أبو ظبى الإسلامى

23.42 جنيه للشراء

23.69 جنيه للبيع

 


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