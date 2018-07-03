ساميا زبيرو رئيساً لمجلس إدارة لمؤسسة التمويل الإفريقية

كتب - أحمد يعقوب

أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية، مؤسسة التمويل والتنمية متعددة الأطراف والرائدة فى دول إفريقيا، عن تعيين الدكتور ساميا زبيرو رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً للمؤسسة، خلفاً لأندرو آلى الذى انتهت فترة رئاسته التى بدأت منذ عام 2008 بنجاح كبير.

وساميا زبيرو هو زميل متميز بمعهد المحاسبين القانونيين بنيجيريا (ICAN) وأحد أخصائى تمويل تطوير البنية التحتية، ويتمتع بخبرة تزيد عن 29 عاماً. وهو الرئيس التنفيذى لشركة أفريكابيتال للإدارة، شركة محدودة، التى أسس فيها شراكة مع مدراء الاستثمار فى البنية التحتية فى غرب أفريقيا التابع لشركة أولد ميوتشوال لتطوير صندوق الاستثمار فى البنية التحتية النيجيرية 1 (NIIF1). كما قام مؤخراً بتنسيق عملية الاستحواذ على شركة إيكو لتوزيع الكهرباء بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

وقد شغل ساميا منصب رئيس القطاع المالى لشركة دوجنيت للأسمنت – شركة محدودة Dangote Cement Plc؛ حيث أطلق أكبر مرفق تمويل مشترك فى أفريقيا لشركات محلية لتنفيذ مشروع أسمنت Obajana وتمكّن من حل مشكلة تفكك مجمع Dangote Industries Limited وحوله إلى شركات تابعة مدرجة فى البورصة النيجيرية. كما قاد مجموعة من الصفقات تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار تشمل: تسهيلات تمويل لمشاريع جديدة، وعمليات الاستحواذ، ومبادرات التحول المؤسسي، والخصخصة، ومعاملات سوق رأس المال.

جدير بالذكر أن ساميا هو أحد أعضاء مجلس الشبكة العالمية لزمالة أيزنهاور بالإضافة إلى رئيس المجلس الاستشارى للرئيس. كما أنه عضو فى المجلس الاستشارى لشركة "KSE Africa"، وهى شركة رائدة فى مجال تشغيل وإدارة محطات توليد الطاقة الكهربائية فى قطاع التعدين فى بوتسوانا ونيجيريا، وهى رئيس شركة MDSA Nigeria Limited، وهى شركة متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية وتوفر قروضاً متناهية بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وساميا هو المدير المستقل ورئيس لجنة المراجعة القانونية وكذلك عضواً فى اللجنة المالية واللجان للأغراض العامة والحوكمة لشركة Aiico Insurance Plc. كما أنه يعمل مديراً مستقلاً ورئيساً للجنة المالية لشركة New Nigeria Marketing Commodity Company.

ويأتى تعيين ساميا فى أعقاب عملية بحث واختبارات مدتها ستة أشهر شهدت تقديم أكثر من 100 مرشح للحصول على هذا المنصب.

وقال الدكتور أوكيو ناننا، رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية: "يسعدنى نيابة عن المؤسسة أن أرحب بساميا زبيرو بمؤسسة التمويل؛ حيث أننا رأينا فى ساميا شخصاً يتمتع بخصائص استثنائية عبر إنشاء الصفقات وتنفيذها وزيادة رأس المال والتى ستستمر فى تسهيل قدرة المؤسسة على إحداث التغيير التحويلى من خلال الاستثمار فى البنية التحتية وانتقالها إلى عصر جديد.

وأضاف الدكتور أكيو: "إن سجل ساميا فى التميز المهنى سيعود بفائدة عظيمة على مؤسسة التمويل الإفريقية وجميع المعنيين بها. ونحن نبنى على العقد التى أصبحت المؤسسة رائدة فى مجال البنية التحتية فى أفريقيا، مما يؤثر إيجاباً على حياة الملايين كل يوم. وبهذه المناسبة أود أن أشكر أندرو آلي، الذى حول المؤسسة خلال العقد الأخير من مؤسسة ناشئة إلى مؤسسة عالمية. إن رحيله هو خسارة لنا بالفعل، وأنا متأكد بأننى أتحدث باسم جميع العاملين بالمؤسسة متمنياً لأندرو الأفضل فى مساعيه المستقبلية."

وقد علق ساميا زبيرو الرئيس والمدير التنفيذى الجديد لمؤسسة التمويل الإفريقية، قائلاً: "مؤسسة التمويل الإفريقية هى واحدة من أكثر المؤسسات ديناميكية فى القارة. وفى العقد الماضي، رأينا ميزانية المؤسسة تنمو بنسبة 400٪، وتتيح عوائد تنافسية فى ظل تحول الاقتصادات الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية المبتكرة والتمويل. ولذلك، فإننى أعبر بشدة عن سعادتى بالشرف المميز لهذا التعيين فى قيادة مثل هذه المنظمة المتميزة."

"بصفتى الرئيس والمدير التنفيذى الجديد، فأنا على ثقة من موقف المؤسسة فى السوق باعتبارها أفضل مكان للتغلب على تحديات البنية التحتية متعددة القطاعات فى أفريقيا، ولا شك أن هذا النجاح قد تحقق فى جزء ليس بالضئيل، بسبب الرئيس والمدير التنفيذى المنتهية ولايته فى المؤسسة، أندرو ألى وفريقه من المهنيين الاستثنائيين. لذلك، أتطلع إلى الانضمام إلى فريق مؤسسة التمويل الافريقى ذى السمعة الطيبة، وإلى تعزيز مكانة المؤسسة بصفته شريكًا مشروعًا قادرًا للغاية على تقديم مشاريع التنمية المستدامة عبر القارة.

ومن جهته، أشار أندرو ألّي، الرئيس والمدير التنفيذى المنتهية ولايته بمؤسسة التمويل الإفريقية، قائلاً: "لقد كان العمل على رأس المؤسسة هو أعلى امتياز فى مسيرتي. وبالرغم من ذلك وبعد أن أمضيت فترة خدمتي، فإننى سأرحل مطمئناً بأن المؤسسة ستكتسب ساميا زبيرو الذى يعد مصدر ثقة حقيقى فى الصناعة يتناسب مع قيادة المؤسسة فى الفصل التالى من قصة نموها. وأتمنى له ولعائلة مؤسسة التمويل الإفريقية كل النجاح والتوفيق فى المستقبل.

وأضاف آلي: "أنا أغادر هذا المكان وأنا فخور بأن أنظر إلى الوراء وأرى كل الأشياء التى تمكنا من تحقيقها فى جميع أنحاء القارة، ولم يكن أى منها ممكناً بدون الزملاء المتميزين الذين شَرُفت بالعمل معهم، والمساهمين الذين منحونى الفرصة للعمل فى هذه المؤسسة، وللمجلس الذى منحنى كل الدعم والتوجيه. سأبقى ممتناً لهم إلى الأبد