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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:38 ص
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روسيا تؤكد استعدادها لتعميق التعاون العسكرى مع الصين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:56 ص
روسيا تؤكد استعدادها لتعميق التعاون العسكرى مع الصين الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
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أعلن قائد القوات البرية فى الجيش الروسى، الفريق أول أوليج ساليوكوف، استعداد بلاده لتعميق التعاون بين القوات المسلحة الروسية والصينية.

ونقلت وكالة أنباء " نوفوستى" الروسية، اليوم الثلاثاء، قول ساليوكوف خلال لقائه فى بكين وزير الدفاع الصينى فاى فينهي، أن الجانب الروسى مستعد لمواصلة التنسيق وتعميق التعاون العملى والمساهمة فى تطوير العلاقات بين القوات المسلحة فى كلا البلدين.

وأكد قائد القوات البرية الروسية أن موسكو تولى اهتماماً لتطوير العلاقات الروسية الصينية والتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة ومواصلة الحفاظ على مستوى جيد من التعاون الثنائي.

ويزور الوفد العسكرى الروسي، برئاسة الجنرال ساليوكوف، بكين على مدى 5 أيام.

 


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