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رئيس شئون وزراء الإمارات: مصر قدمت للعالم أول عاصمة إدارية قبل 5 آلاف عام

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:20 م
رئيس شئون وزراء الإمارات: مصر قدمت للعالم أول عاصمة إدارية قبل 5 آلاف عام محمد القرقاوى رئيس شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات
كتب مصطفى عبد التواب
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قال محمد القرقاوى رئيس شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات إنه على الحكومات تبنى اقتصاد المستقبل، مشيرًا إلى أنه قبل 10 آلاف عام اكتشف الإنسان الزراعة وقبل 5 آلاف اكتشف الإنسان الكتابة وبدأ يدون، إلا أنه خلال الثلاثين عاما القادمة سوف يشهد العالم طفرة حضارية تعادل ما تم خلال الـ3 آلاف سنة الماضية.

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وأضاف القرقاوى، خلال كلمته بمؤتمر التميز الحكومى المصرى، أن مصر قدمت للعالم أول عاصمة إدارية قبل نحو 5 آلاف عام واليوم مصر تقود أيضا المنطقه للنهضة، وتقدم لهم عاصمة إدارية تخدم نهوض مصر، والدعم فى نهوض الوطن العربى كله.

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وأكد أن مصر فى قلب الشعب الإماراتى، لافتا إلى أن العلاقة بين مصر والإمارات نموذج عربى قائم على الحب والمودة والتعاون المشترك ولا تقوم على المصلحة، مشددًا على أن مصر لديها فضل فى بناء الإمارات من خلال أبنائها من الأطباء والمستشارين والمدرسين، وقال "نحن اليوم نحاول أن نرد جزءا من الجميل".


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