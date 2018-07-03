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رئيس الوزراء: إضافة المواليد على بطاقات التموين اعتبارا من 1 يوليو 2018 - صور

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:40 م
رئيس الوزراء: إضافة المواليد على بطاقات التموين اعتبارا من 1 يوليو 2018 - صور رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى - ريهام عبد الله - تصوير خالد مشعل
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شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على توفير السلع التموينية فى جميع المناطق خاصة الشعبية، من خلال توفير 6 الاف منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتحيا مصر وغيرها من المنافذ التى توزع السلع باسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الاسعار.

وأضاف مدبولى، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، قائلا: "البدء فى تنفيذ مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض اسعار السلع وتبدأ بـ 7 مناطق كمرحلة أولى، وانشاء اسواق فى كل محافظة لذات الغرض، ورفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفائت الاكثر احتياجا، وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارا من 1 – 7 – 2018، ولمدة ثلاثة اشهر على ان تتم الزيادة اعتبارا من 1 – 10 – 2018.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسام عبد السلام

ماهيه طريقه تسجيل المواليد

نامل من الجريدة الموقره توضيح كيفيه تسجيل المواليد هل هي من خلال مكاتب التموين . او من خلال اصحاب بقالات صرف التموين. او من خلال رابط لوزارة التموين. وماهي الشروط والتفاصيل ؟

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